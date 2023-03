Ankie Broekers-Knol (VVD) verkenner bij coalitievorming Noord-Holland

NieuwsAnkie Broekers-Knol (76) is aangesteld als verkenner voor de coalitievorming in de provincie Noord-Holland. Dat laat de BBB weten, die de voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zaterdag heeft voorgedragen.

Volledig scherm © ANP / ANP

Broekers-Knol gaat als verkenner onderzoeken of er voldoende basis is voor een coalitie in de nieuw te benoemen Provinciale Staten van Noord-Holland.

‘Met Ankie Broekers-Knol hebben wij een verkenner met ruime ervaring in het openbaar bestuur in wie wij het volste vertrouwen hebben,’ schrijft Ingrid de Sain, lijsttrekker van BBB Noord-Holland, in een persverklaring.

Broekers-Knol was tussen 2013 en 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Tussen juni 2019 en januari 2022 was ze staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven is aangesteld als verkenner voor de coalitievorming van Zuid-Holland. In Zuid-Holland is de BBB de grootste partij met 9 zetels, gevolgd door de VVD met 8 zetels en GroenLinks met 6 zetels. Ook in Noord-Brabant is zaterdag een verkenner aangesteld die was voorgedragen door de BBB; de burgemeester van Waalwijk Sacha Ausems.

Uitslag nog niet definitief

In Noord-Holland is de uitslag nog niet definitief, er wordt onder meer gewacht op de uitslag in Amsterdam. Met bijna alle stemmen geteld staat de BBB in de voorlopige uitslag voorop met 14,2 procent van de stemmen, gevolgd door VVD met 13,1 procent. Daarna komen GroenLinks en PvdA, met ieder voorlopig 10,8 procent.