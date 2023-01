Arenatunnel komende drie dagen gesloten

Op maandag 16 januari is de tunnelbuis richting de Dolingadreef afgesloten van 07.00 tot en met 17.00 uur. Op dinsdag 17 januari is de tunnelbuis richting de snelweg A2 afgesloten van 07.00 uur tot woensdag 18 januari 17.00 uur. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Parkeergarage P1 blijft wel open.

Brandveiligheid niet in orde

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest om de vluchtdeuren. In december 2021 werd de tunnel tot juni 2022 gesloten, omdat de brandveiligheid niet in orde was. Uit onderzoek van de tunnelbeheerder bleek later dat de tunnel minder onveilig is dan eind 2021 werd gedacht. Uiteindelijk werden er 6 nieuwe vluchtdeuren aangebracht.