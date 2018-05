Arrestanten Dodenherdenking zitten nog vast

Volgens de politie lopen de onderzoeken tegen deze personen nog.



Enkele minuten voor de twee minuten stilte klonk geschreeuw op het plein en werd een 55-jarige Amsterdammer opgepakt. De Amsterdammer liet volgens een politiewoordvoerder een harde schreeuw horen, waarop agenten hem meteen oppakten en wegvoerden.



Het is nog niet duidelijk waarom de Amsterdammer begon te schreeuwen. Voor zover bekend is er geen relatie met het actiecomité #Geen4MeiVoorMij, dat een lawaaiprotest had aangekondigd.



De organisator van dit lawaaiprotest kondigde vrijdagochtend aan dat zijn actie toch niet door zou gaan. De rechter had het protest al eerder verboden.



Schiedammer

Iets voor de arrestatie van de schreeuwende man werd nog een 22-jarige toerist aangehouden voor openbare dronkenschap.



Ook een 66-jarige man uit Schiedam met een spandoek is gearresteerd, voor het verstoren van de openbare orde. Op het spandoek stond in hoofdletters 'Churchill massamoordenaar'.



Een woordvoerder van de politie zei dat nog niet duidelijk is of de Schiedammer met het spandoek ook betrokken was bij het reclamevliegtuigje dat over de stad vloog met de tekst 'Herdenk ook de Churchill-doden'.



Volgens RTV Utrecht was dit vliegtuigje ook boven andere steden te zien en betrof het een eenmansactie van iemand die ook uit Schiedam kwam.