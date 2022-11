Artis zoekt geld voor restauratie aquarium

Het aquarium uit 1881 is al sinds februari vorig jaar dicht, omdat het zoute water de bassins ernstig heeft aangetast. De vissen zijn tijdelijk ondergebracht in andere dierentuinen in het land en op andere plekken in Artis. De ontmanteling van het aquarium is eind vorig jaar begonnen en bijna afgerond, laat een woordvoerster weten. De dierentuin hoopt dat de klus in 2025 geklaard zal zijn.

“We vonden elke ochtend een plas water op de begane grond,” zei Eline Danker, Manager Programmering & Development van Artis eerder in Het Parool. “Het was echt in dramatische staat, het aquarium stond nog net niet op instorten. Omdat het een rijksmonument is moeten we alles in eerste plaats in ere herstellen – we vinden bijvoorbeeld voortdurend ornamenten achter systeemplafonds, die allemaal gerestaureerd moeten worden. Dat gaat allemaal niet alleen ontzettend veel tijd, maar ook heel veel geld kosten.”