Asva: vraag nu energietoeslag aan, anders heb je er als student geen recht meer op

Studenten die in Amsterdam wonen en niet voor 31 december de eenmalige energietoeslag aanvragen, hebben daar in 2023 geen recht meer op. Studentenvakbond Asva dringt er bij studenten op aan nog snel zo’n aanvraag te doen.

Eigenlijk zijn studenten al bij voorbaat uitgesloten van de eenmalige energietoeslag van 1000 of 1800 euro. Als ze op de website van de gemeente een aanvraag willen doen, kunnen ze niet verder met de aanvraag zodra ze aangeven student te zijn. Dat heeft er mee te maken dat minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) eerder adviseerde om studenten te helpen via de individuele bijzondere bijstand. Veel studenten wonen namelijk nog bij hun ouders en bij veel anderen zitten de energiekosten inbegrepen in de huur van een kamer.

Begin augustus stapte een student uit Nijmegen daarom naar de rechtbank en lokte daar een proefproces mee uit. De rechtbank noemde het argument van minister Schouten niet goed en vond dat de gemeente Nijmegen een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’ maakt. De student had daardoor alsnog recht op de energietoeslag en schepte daarmee een precedent waardoor andere studenten in Nijmegen ook recht kregen op energietoeslag.

Brandbrief

Armoedewethouders en politieke jongerenorganisaties vroegen daarop aan ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Schouten om de energietoeslag voor studenten via DUO te regelen. ‘Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties,’ schreven ze in een brandbrief. De uitvoering via de landelijke organisatie DUO laten verlopen, die over alle relevante gegevens van studenten beschikt, zou daarom logischer zijn volgens hen.

Tot op heden is er echter nog niets geregeld. De landsadvocaat blijft zelfs bij het standpunt dat studenten niet in aanmerking zouden moeten komen voor de toeslag, omdat het ertoe zou leiden dat ook studenten die de toeslag niet nodig hebben, die wel krijgen. De Tweede Kamer debatteert woensdag nog een keer over de energietoeslag, de hoogte daarvan en wie de toeslag kan aanvragen.

Doordat het proces in Amsterdam anders is ingericht dan in Nijmegen, is een proefproces hier pas in 2023 mogelijk. Rechtenstudent Jens Vreugdenhil vertelt dat hij in beroep is gegaan tegen zijn afwijzing voor energietoeslag door Amsterdam. Hiervoor heeft hij het formulier op de website van de gemeente gedownload en handmatig ingevuld, omdat het online nog altijd niet in te vullen is voor studenten. “En procederen kan niet voordat je de hele ambtelijke molen door bent gegaan,” legt hij uit. “Maar het zou ook kunnen dat de gemeente het door het bezwaar alsnog gaat toekennen.”

Aanvraag energietoeslag

Studentenvakbond Asva heeft inmiddels op de website een speciale pagina ingericht om studenten in Amsterdam, Diemen en Amstelveen te helpen bij de aanvraag voor de energietoeslag. ‘Je kunt nog steeds toeslag aanvragen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk worden afgekeurd, maar samen gaan we dat proberen aan te vechten,’ schrijft Asva daar. Daarbij waarschuwt de studentenvakbond ook dat studenten de aanvraag voor 31 december moeten doen, omdat zij er anders geen recht meer op hebben, mocht een proefproces in Amsterdam in het nieuwe jaar ook in het voordeel van studenten uitvallen.

Bor van Zeeland, bestuurslid van Asva: “Er wordt vaak gezegd dat studenten maar meer moeten gaan lenen, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Er is nog heel vaak een beeld dat studenten hun geld krijgen toegeschoven van pappie en mammie en dat is natuurlijk niet voor iedereen het geval – zeker in een stad als Amsterdam niet. Daarom pleiten wij ervoor dat ook studenten de eenmalige energietoeslag krijgen.”