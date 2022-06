Automobilist overleden bij aanrijding met vrachtwagen op A10 Noord

Nieuws Gewapende overval hotel Jakarta: ‘Trots op mijn medewer­kers’

Op Hotel Jakarta aan de Javakade in Oost is in de nacht van woensdag op donderdag een gewapende overval gepleegd. De general manager van het hotel is trots op zijn medewerkers: ‘Ze hebben keurig datgene gedaan waarin ze zijn getraind.’

9 juni