Automobilist rijdt 100 km te hard door Amsterdamse wijk

Amsterdam­se crimineel doodgescho­ten bij metrostati­on Kraaien­nest

2:52 De Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien (33) is in de nacht van zaterdag op zondag doodgeschoten bij metrostation Kraaiennest in Amsterdam-Zuidoost. Hij was in meerdere geweldszaken verwikkeld, als dader én als doelwit.