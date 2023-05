Autoverkeer binnenstad muurvast door onaangekondigde demonstratie taxichauffeurs

Nieuws Twee gewonden na vechtpar­tij in RAI rond Turkse verkiezin­gen

Het was vorige week al vaker onrustig bij de waarnemers van de Turkse partijen die in de RAI in Amsterdam aanwezig waren om het stemmen in goede banen te leiden. Maar zondag gingen driehonderd mensen met elkaar op de vuist, waarbij twee mensen gewond raakten.