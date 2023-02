Autoverkeer in Amsterdam staat weer even vaak vast als voor corona

MET VIDEO Putters­hoek­se Marcia is ‘the one’ voor Robbie Williams

Al 32 jaar is de Puttershoekse Marcia IJdo-Reintjes superfan van de Engelse popster Robbie Williams, maar nog nooit kwam zij zo dicht bij haar idool als zaterdagavond in de Ziggo Dome. In Amsterdam beleefde zij het ultieme fan-moment: Williams zong het nummer ‘She’s the One’ speciaal voor haar en gaf haar een dikke knuffel.