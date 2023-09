AVV FIT 6 verslaat AVV Zeeburgia 9

Nieuws Directeur theater­huis Likeminds op non-ac­tief na meldingen van grensover­schrij­dend gedrag

De directeur van Amsterdams theaterhuis Likeminds is op non-actief gesteld na meldingen van grensoverschrijdend gedrag over hem. Dat heeft het theaterhuis vrijdag bekendgemaakt. Een extern bureau gaat onderzoek doen naar de bedrijfscultuur, en de voorzitter van de raad van toezicht is teruggetreden.