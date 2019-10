Baby overleden die gebeten werd door hond van grootouders

Een jongetje van 8 maanden oud dat dinsdagmiddag in het gezicht werd gebeten door een hond in Diemen is overleden. De hond was van zijn grootouders. Het dier is dezelfde dag nog ingeslapen.

Het jongetje werd dinsdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gebeten door een hond. Volgens de politie is het kind in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis overleden.

De hond, waarvan het ras niet bekend is, was van de opa en oma van de baby. Nog dezelfde dag is besloten het dier te laten inslapen. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek naar wat er precies is gebeurd nog niet afgerond.

Het incident vond dinsdag plaats aan de Roggekamp in Diemen. Diezelfde dag werd ook bekend dat in deze plaats bij Amsterdam de lichamen van een vrouw en een baby zijn gevonden. Dat was in een woning aan de Martin Luther Kinglaan. Zij waren het slachtoffer van een familiedrama.