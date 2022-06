Banenmarkt Schiphol trekt veel belangstellenden: 'Enige nadeel: iedereen gaat op vakantie, behalve jij’

Wat is er leuk aan werken op Schiphol? Je komt vrolijke mensen tegen, want de meesten gaan op vakantie, vertelt een medewerker van het grondpersoneel. ,,Het is zo divers, zowel in soorten mensen als functies,” zegt een werknemer bij de communicatieafdeling. ,,Leuk? Het is gewoon werk, maar wel gezellig,” meent een man van de bagage-afhandeling. En, weer de man van het grondpersoneel: ,,Het enige nadeel is dat om je heen iedereen op vakantie gaat, behalve jij.”