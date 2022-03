Barrie Stevens wordt ambassadeur van Pride Amsterdam

Volledig scherm Barrie Stevens. © Ruud Janssen

Stevens hoopt op die manier ‘een soort inspiratie’ te zijn voor jonge gays die moeite hebben zichzelf te accepteren. “Ik heb er zelf zestig jaar over gedaan om de volledige acceptatie van mijn eigen homoseksualiteit te zien. Om te zien hoe ik dat durfde, hoe dat langzaam toenam. Ik zie nu ook zoveel jonge mensen, de mensen van de toekomst, die om die reden waanzinnig in de problemen zitten. Ik hoop dat ik die mensen op een of andere manier kan helpen.”

Discussie over Pride

De Pride Amsterdam duurt komende zomer weer negen dagen en is inclusief botenparade. Vanwege de coronacrisis moest Pride Amsterdam de afgelopen twee jaar sober worden gevierd. Vorige week werd bekend dat een klankbordgroep de gemeente heeft geadviseerd dat de Pride op de schop moet. Het evenement zou te commercieel, te wit en te weinig inhoudelijk zijn, aldus vertegenwoordigers van de lhbtq-gemeenschap.

Stevens kwam als jonge Engelsman naar Nederland. Hij werd bekend in Nederland dankzij de kreet ‘vooral doorgaan!’ die hij in de jaren tachtig en negentig bezigde als jurylid van de Soundmixshow van Henny Huisman. Verder oogstte Stevens veel roem in de jaren zestig dankzij zijn rol in de hitseries Ja zuster Nee zuster van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink en Ti-Ta Tovenaar.

Stevens viert op 14 april zijn 55-jarig podiumjubileum met een speciale opvoering van zijn solovoorstelling I’m an artist in het DeLaMar Theater in Amsterdam. In de show blikt de artiest openhartig terug op zijn werk en zijn leven. De locatie is bijzonder voor Stevens. Hij maakte 55 jaar geleden zijn debuut op datzelfde podium toen hij mee mocht spelen in de musical Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Schmidt en Harrie Bannink.