Basisschoolkinderen presteren slechter door (financiële) stress thuis

Run op statiegeld zorgt voor meer overlast en vervuiling op stations

Het zoeken in afvalbakken naar kleine flesjes en blikjes waar statiegeld op zit, zorgt voor overlast. Steeds meer gemeenten maken daarom blikjes- en flessenhouders vast aan prullenbakken om zwerfafval te voorkomen. De NS zit ermee in zijn maag op stations door heel Nederland. ,,Het is dweilen met de kraan open.”