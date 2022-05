Bedrijven en cafés gaan met sticker taboe op borstvoeding tegen

NieuwsFemtechbedrijf Elvie is een campagne gestart om kolven en borstvoeding in publieke ruimtes te normaliseren. Bedrijven, cafés en individuen kunnen door middel van een sticker aangeven plek te hebben waar vrouwen in alle rust kunnen voeden.

Op 11 mei ging de campagne The Motherpumping Revolution officieel van start in café Metropolitain op het Rokin. Onder het publiek ook een aantal moeders dat ondertussen moest voeden of kolven. Het onderstreepte nog maar eens het belang van de actie, zo stelde initiatiefnemer Elvie.

Dat de behoefte groot is aan zulke initiatieven, bleek ook wel uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. Een derde van de vrouwen die publiekelijk borstvoeding geeft, heeft wel eens last van staren, bijna de helft voelde angst dat er iets ongepasts zou gebeuren en meer dan de helft heeft zich wel eens bezwaard gevoeld bij voeden in het openbaar. Vervelend voor vrouwen met jonge kinderen, die vaak wel vier tot zes uur per dag kwijt zijn aan voeden.

Bij locaties waar de sticker te zien is, zijn vrouwen welkom om te kolven of borstvoeding te geven, en worden ze daar eventueel ondersteund met extra privacy. Iedere openbare plek, van winkels tot horeca, kan zich aanmelden. De zaken zijn te herkennen aan de sticker, en aanvullend is ook een website gelanceerd waarop moeders en hun kroost in geval van voedingsnood snel een geschikte plek kunnen vinden.

Na de bekendmaking waren er gelijk enkele honderden aanmeldingen. Winkelketen Sla heeft de stickers al in alle zaken hangen. “Ik vond het echt een no-brainer,” zegt mede-oprichter Nina Pierson. “Je kind voeden is zo basaal. Ik ben zelf ook moeder van drie en ik herken het probleem. Bij de eerste schaamde ik me nog best wel als ik het publiekelijk moest doen, maar dat werd bij elk kind minder. Toch vind ik het fijn als we jonge moeders zo een hart onder de riem kunnen steken.”