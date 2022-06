Bedrijven op de Zuidas doen ’s nachts de lichten uit

Het besluit om de lichten te doven is genomen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van directeuren uit het kantorengebied, meldt de Green Business Club (GBC) Zuidas. Nu blijven de lichten in het gebied vaak nog schijnen vanwege het gedrag van medewerkers, het ontbreken van lichtsensoren of het ontbreken van een eindverantwoordelijke. De Zuidas was daardoor ook in het donker een opvallende verschijning.