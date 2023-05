Begin je dag goed: 5 x stijlvol ontbijten in Amsterdam

Vanochtend en vanmiddag kans op regen in Amsterdam

Vannacht is er naast veel bewolking ook ruimte voor enkele opklaringen. Verder vallen er verspreid enkele buien, het meest uitgesproken in de (noord)oostelijke helft van het land. Een klap onweer is daarbij niet uitgesloten. Bij weinig wind koelt het af naar een graad of 10 en ontstaat wat nevel of een mistbank. Overdag is er wederom vrij veel bewolking, al breekt lokaal de zon ook af en toe door, en blijft het niet overal droog. Met name tijdens de middag ontstaan in het midden en zuiden enkele pittige (onweers)buien. Het wordt 14 tot lokaal 18 graden.