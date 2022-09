Begroting 2023: Amsterdam trekt miljoenen extra uit voor steun aan minima

Volledig scherm Wethouder Hester van Buren. © Jakob van Vliet

Donderdag presenteerde wethouder Hester van Buren (Financiën) namens de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 de begroting voor 2023, waar in totaal 6,7 miljard euro mee gemoeid is.

Een van de opvallendste nieuwe maatregelen is dat de inkomensgrens voor armoederegelingen per 1 januari 2023 structureel wordt opgehoogd, van 120 procent naar 130 procent van het sociaal minimum. Nu ligt die grens in Amsterdam op ongeveer 20.000 euro bruto per jaar voor een alleenstaande en op circa 27.000 euro voor een meerpersoonshuishouden.

Het gaat bijvoorbeeld om de kwijtschelding van gemeentebelasting, de zogenoemde scholierenvergoeding (extra geld voor schoolgaande kinderen) of gratis sportmogelijkheden. Het bestuur schat hiermee bovenop de huidige circa 80.000 Amsterdammers nog zo’n 10.000 Amsterdammers extra te kunnen ondersteunen.

Daarnaast komt er nog dit jaar een noodfonds voor mkb’ers en sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waar twintig miljoen euro in gaat. Wie hier precies onder valt moet nog uitgewerkt worden, maar onder het MKB en sociaal-maatschappelijke voorzieningen vallen onder meer bakkers, kleine horeca, zwembaden en sportverenigingen. Velen zien de energierekening flink stijgen.

Volledig scherm Vuilniszakken en los afval op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. © ANP / ANP

Afvalstoffenheffing stijgt toch

Uit het in mei gepresenteerde coalitieakkoord werd al duidelijk dat de parkeertarieven in de stad zullen stijgen en de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog gaat. Voor een gemiddelde huizenbezitter betekent dat een ozb-stijging van zo’n zestig euro per jaar. Flink wat inkomsten worden ook verwacht uit de toeristenbelasting, nu de toeristen weer terug zijn.

Opvallender is dat ook de afvalstoffenheffing stijgt, hoewel het stadsbestuur eerder aankondigde deze te verlagen. Formeel gebeurt dat ook, maar de verlaging wordt in de praktijk tenietgedaan door de indexatie die het college toepast. Een eenpersoonshuishouden gaat 13 euro meer betalen per jaar, meerpersoonshuishoudens 18 euro.

Naar de begroting werd reikhalzend uitgekeken, ook omdat eerder al bekend werd dat de gemeente met extra maatregelen zou komen om Amsterdammers te compenseren die in de financiële problemen komen. Daar wordt nu 3,5 miljoen voor vrijgemaakt: een bedrag dat dit jaar nog uitgegeven wordt.

Gezinnen met een stadspas en kinderen onder de veertien jaar krijgen extra geld voor kleding en schoolspullen en Amsterdammers met een chronische ziekte en een laag inkomen krijgen eenmalig honderd euro extra. Amsterdammers in de schuldsanering hoeven in het laatste kwartaal van dit jaar geen geld af te lossen.

Vertrekkende middenklasse

Ondanks de noodzaak tot grote bezuinigingen schuift het college scherpe keuzes door naar volgend jaar, als de voorjaarsnota wordt gepresenteerd. Dan zal ook meer duidelijk moeten worden over bijvoorbeeld eventuele investeringen in bruggen over het IJ of de ontwikkeling van de nieuwe wijk Haven-Stad.

De oppositie is het eens met de extra maatregelen, maar uit zich kritisch over de ‘zorgwekkende’ schuld. Volt vraagt zich vooral af bij wie de rekening komt te liggen, Denk noemt de begroting in deze ‘onzekere tijden’ onacceptabel, terwijl VVD zich zorgen maakt over de afvalstoffenheffing. Volgens de liberalen jagen hogere gemeentelijke lasten de middenklasse en jonge gezinnen de stad uit.

Financiële zorgen

Door eenmalige meevallers, waaronder eentje van 229 miljoen euro vanuit het Rijk, komt er komend jaar veel geld binnen. Toch staat er een forse bezuinigingsoperatie op de planning. De rentelasten stijgen flink en in 2026 wordt een tekort van 90 miljoen euro voorzien. De gemeenteschuld stijgt van 7 miljard euro naar 9,1 miljard euro in 2026, al is dat volgens wethouder Van Buren nog ‘binnen de normen’. En hoewel er jaarlijks 25 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt, zal het herstel van de kades en bruggen die lijden onder achterstallig onderhoud, de komende jaren verder achteropraken. Het college kijkt op dat vlak naar ‘kostenbesparende maatregelen’ – een flink risico, aangezien kades vaak in slechtere staat blijken te verkeren dan eerder gedacht.