Belager Amsterdams restaurant onderzocht op terroristische motieven

De 31-jarige Saleh A. die wordt verdacht van vernieling en brandstichting van het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam in mei van dit jaar, blijft in voorlopige hechtenis. Het recidivegevaar is groot en bovendien is de rechtsorde volgens de rechtbank geschokt door het zware misdrijf.

Dat bleek vanochtend bij de pro-formazaak. A. die in voorlopige hechtenis zit, wilde niet bij zijn zaak aanwezig zijn. De zaak is aangehouden tot 21 oktober.

Er komt een ‘dubbelonderzoek’ van vier rapporteurs naar A., die in 2017 het restaurant ook al belaagde, van onder meer een theologische deskundige en radicaliseringsexperts. ,,Dit kan mogelijk iets zeggen over eventuele terroristische motieven van A.,” aldus de officier van justitie.

De Syriër sloeg in mei van dit jaar de ruit van het restaurant in en stak de Israëlische vlag in brand die achter het raam hing. De politie, die heel snel ter plaatse was, arresteerde Saleh A., gekleed in camouflagekleding en met een stalen buis en aansteker in de hand, voor het restaurant.

Penitentiair Psychiatrisch Centrum

,,Het staat allemaal duidelijk op beeld. De schade bleef gelukkig beperkt tot een verbrande vlag maar het had veel slechter kunnen aflopen als de zaak in brand was gevlogen,” aldus de officier.

,,Er waren in 2017 al grote zorgen over herhalingsgevaar. A. heeft namelijk verklaard dat het nog niet klaar is. Dat hij commando kreeg van God, de hogere leiding, en dat hij gaat schieten als hij de volgende keer wordt gestoord. Hij heeft suïcidale uitspraken gedaan en staart personeel in de PI lang aan. Er ligt nu een verzoek om A. over te plaatsen naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum.”

A. sloeg in 2017 ook de ramen van het restaurant in met een knuppel, stal de vlag en besmeurde de ruiten met eieren en mayonaise. Hij kon toen ook worden gepakt en werd door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Volgens A.’s advocaat gaat het niet goed met zijn cliënt. Hij vroeg om schorsing van de voorlopige hechtenis, omdat A behandeling nodig heeft.

HaCarmel is vele malen doelwit geweest van bedreigingen en vernielingen. In december 2018 vertelde een van de eigenaren, Daniel Bar-on, gewend te raken aan de vernielingen. ,,Je moet niet buigen voor welke vorm van terrorisme ook,” zei Bar-on toen.

Nepbom

In januari van dit jaar werd een verdacht pakketje aangetroffen voor het restaurant. Het bleek later om een nepbom te gaan. Korte tijd later werd de 46-jarige Hassan N. aangehouden. Vorige week eiste justitie tegen N. twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, wegens het plaatsen van de nepbom.

Op 21 oktober dient een nieuwe pro formazaak van A. en op 17 november zal zijn zaak inhoudelijk worden behandeld.

‘Eindelijk gekeken naar terroristische motieven’ ,,Er wordt nu eindelijk gekeken naar de terroristische motieven van de verdachte,” zegt advocaat Herman Loonstein van het Israëlische restaurant. ,,Maar wij hebben daar geen rapporteurs voor nodig. Het is al zo evident dat dergelijke motieven aanwezig zijn. Kijk maar naar het dossier en A.’s uitspraken. Dit is al de tweede keer dat hij het restaurant belaagt en hij heeft een derde keer aangekondigd.”