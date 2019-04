Beloning voor tip schietincident Australiëhavenweg in 2015

De hoofdofficier van justitie heeft die uitgeloofd omdat er weinig schot in het onderzoek zit.



Het destijds 35-jarige slachtoffer, een medewerker van het postsorteercentrum van PostNL, werd lopend op weg naar huis beschoten door een man die kort daarvoor uit een BMW was gestapt. Hij werd door meerdere kogels getroffen, onder meer in zijn arm, raakte deels arbeidsongeschikt en is zwaar getraumatiseerd.



Waarom juist deze man doelwit was, is nog altijd niet bekend. Hij had geen banden met criminaliteit en de beschieting leek geen verband te houden met de liquidatiereeks in Amsterdam. Mogelijk lag er een conflict in de relationele sfeer aan ten grondslag. In elk geval gaan de autoriteiten wel uit van een gerichte aanslag.



In 2015 werden twee verdachten opgepakt. Zij zijn niet veroordeeld maar nog wel verdacht.