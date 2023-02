Bemiddeling heeft geen eind kunnen maken aan slepend conflict ADM-terrein

Vermiste man (76) dood aangetrof­fen in water Amstelveen, geen sprake van misdrijf

De sinds zaterdag vermiste 76-jarige man uit Amstelveen is vandaag dood aangetroffen in het water aan de Hoornsloot in de Noord-Hollandse plaats. De politie meldt dat de man niet is omgekomen door een misdrijf.

24 januari