Benodigde 10.000 handtekeningen binnen voor referendum groen in Amsterdam

Update Referendum over beschermd groen goedge­keurd door Amsterdam­se raad

De Amsterdamse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor een referendum over plannen rond beschermd groen in de stad. Als de initiatiefnemers binnen tien weken tienduizend handtekeningen verzamelen, kunnen Amsterdammers vijf tot tien maanden later naar de stembus. Wethouder Van Dantzig wil in gesprek met de initiatiefnemers over hun zorgen.