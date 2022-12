Berlage Vastgoed mag parkeerhuur verhogen, zelfs met 200 euro per maand

Volledig scherm Melanie van der Horst (Verkeer): 'Particulier is particulier. Wij kunnen daar als gemeente niet altijd iets aan doen.' © Jakob van Vliet

Woningbouwcorporatie Ymere verkocht onlangs twee parkeergarages in de Haarlemmerbuurt aan Berlage Vastgoed. Het vastgoedbedrijf koos ervoor om de prijzen van vaste parkeerplekken te verhogen: bewoners zagen hun maandelijkse kosten stijgen van 97 naar 299 euro.

Tot onvrede van niet alleen de bewoners, maar ook VVD-raadslid Daan Wijnants. Tijdens de gemeenteraad van woensdag vroeg hij aan wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) of zij hier iets tegen kan doen en of deze mensen geen recht kunnen krijgen op een parkeervergunning voor op straat.

Dat laatste blijkt niet haalbaar, zei Van der Horst, en dat heeft te maken met de parkeerverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. In het parkeerbeleid staat dat iemand alleen een parkeervergunning mag hebben als diegene niet over een eigen parkeerplaats beschikt of kan beschikken. Van der Horst zei ook dat ze niets tegen de prijzen kan doen: “Particulier is particulier. Wij kunnen daar als gemeente niet altijd iets aan doen.”

Java-eiland

De wethouder zei wel dat ze de verhoging van Berlage Vastgoed vrij hoog en vervelend vindt. Wijnants wilde ook weten of ze eventueel in gesprek wil gaan met het bedrijf. Van der Horst: “Kan ik in gesprek met een inpandige garage? Ik kan met iedereen in gesprek, maar bij veel garages waar dit speelt bepalen zij hun eigen prijs.”

Het is niet de enige garage waar dit is gebeurd. Bij Java-eiland worden bewoners ook op de kosten gejaagd, doordat bewoners verplicht zijn om inpandig te parkeren. Een vergunning voor parkeren op straat kost 284 euro per jaar, voor een plek in de parkeergarage moet 1260 euro per jaar worden afgerekend.

Begin volgend jaar debatteert de gemeenteraad over de kwestie parkeergarages. Van der Horst zegt samen met de raad te kijken of het nodig is om de parkeerverordening te wijzigen gezien de vele incidenten. Van der Horst: “Als we het anders willen, dan kunnen we beter de parkeerverordening aanpassen.”

Volledig scherm Parkeergarage bij Java-eiland, voor een plek in de parkeergarage moet 1260 euro per jaar worden afgerekend, waar op straat parkeren 284 euro kost. © Jakob van Vliet