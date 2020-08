Beschoten woning Vechtstraat van 19-jarige rapper ‘Justin van Zuid’

Neergescho­ten rapper Bigidagoe verkeert buiten levensge­vaar

9:56 De man die dinsdagmiddag is neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt, Danzel S. (23) - beter bekend als rapper Bigidagoe - uit Holendrecht, verkeert buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van de politie woensdagochtend.