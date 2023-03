Bestemmingsplan flitsbezorgers definitief naar raad, voor veel darkstores dreigt sluiting

NieuwsHet speciale bestemmingsplan van het college voor flitsbezorgers is definitief geworden en naar de gemeenteraad gestuurd. Als die akkoord gaat, wat de verwachting is, zal het voor de gemeente eenvoudiger worden om nog meer darkstores te sluiten.

Volledig scherm Een darkstore van Flink aan de Nassaukade in het centrum van Amsterdam. © RAMON VAN FLYMEN / ANP

Het nieuwe bestemmingsplan, waardoor darkstores zich alleen nog mogen vestigen op industrieterreinen of alleen bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden, lag zes weken lang ter inzage op het stadhuis. Meerdere partijen, waaronder de flitsbezorgers Gorillas, Getir en Flink, maar ook bezorgde burgers, dienden hun zienswijze in, in de hoop het college op bepaalde punten op andere gedachte te brengen.

Zo vinden de flitsbezorgers onder andere dat het nieuwe beleid ‘in strijd is met het non-discriminatiebeginsel’, omdat bestaande bedrijven zoals Albert Heijn en Jumbo makkelijker kunnen inspelen op ‘de behoefte aan flitsbezorging dan buitenlandse nieuwkomers.’ Maar volgens de gemeente doen deze supermarkten niet alleen aan flitsbezorging; ze hebben ook een buurtfunctie. Verder wijzen de flitsbezorgers erop dat het bezorgen van maaltijden volgens de gemeente niet onder flitsbezorging valt, maar dat dat niet gemotiveerd wordt. Volgens de gemeente is dat ook niet nodig, omdat ‘op locatie bereide maaltijden’ niet onder flitsbezorging valt.

Overlast van fietskoeriers

Burgers die per brief op het bestemmingsplan gereageerd hebben, vinden onder andere dat het college nog niet ver genoeg gaat om flitsbezorging in de stad aan banden te leggen. Zo vinden ze dat er alleen gekeken wordt naar de overlast die darkstores in de directe omgeving veroorzaken, maar niet naar de overlast die de fietskoeriers ‘op hele snelle e-bikes’ voor gevaar opleveren in de stad. Ook vinden ze dat het aantal overlastmeldingen voor darkstores ‘niet representatief’ is. Veel omwonenden van darkstores zouden volgens hen gestopt zijn met het melden van overlast.

Daarnaast vrezen de Amsterdammers dat het beleid wellicht toch ‘de deur openzet’ voor locaties in gemengde woon-werkgebieden, omdat daar uitzonderingen voor blijven bestaan. ‘Het is immers maar hoe de pet staat van het bevoegd gezag bij de afweging,’ schrijven ze. Maar volgens het college laat het bestemmingsplan geen ruimte daarvoor open.

‘Eindelijk helderheid’

‘Wanneer ook de gemeenteraad dit voorstel steunt kunnen we de inwoners van Amsterdam eindelijk helderheid geven over de vestiging van dark stores met flitsbezorging,’ zegt wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) in een persbericht. ‘Deze activiteit mag niet leiden tot overlast in woonwijken en daar zorgen we met dit voorstel voor. Zo kunnen we bestaande vestigingen in woonwijken dwingen hun vestiging te sluiten. Met de stadsdelen zal hier spoedig uitwerking aan gegeven worden.’

De verwachting is dat als het nieuwe bestemmingsplan definitief van kracht is, alle darkstores in Amsterdam langs deze nieuwe meetlat gelegd worden. Veel darkstores die nu in gemengde woon-werkgebieden zitten, worden dan bedreigd met sluiting of zullen moeten verplaatsen naar industrieterreinen zoals tot nu toe al een enkele keer gebeurde.

