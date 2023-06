Bestuur As-Siddieqscholen lapt eisen minister Wiersma aan laars: nog steeds geen nieuwe bestuursleden

Hoe de overheid probeerde de As-Siddieq­scho­len aan banden te leggen en waarom de AIVD informan­ten wierf

Het Cornelius Haga Lyceum stond in de schijnwerpers vanwege vermeende radicalisering, maar de overheid heeft nóg een islamitische onderwijsinstelling in het vizier: de Amsterdamse As-Siddieqscholen. De AIVD wierf actief informanten, bevestigen ingewijden in onderzoek dat Het Parool deed.