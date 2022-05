‘Bestuurder weg bij Amsterdams bedrijf Flow Traders na incident skitrip’

Nieuws Snoepwin­kel Candy Pirates in plaats van gesloten Seafood Shop: ‘Wie bedenkt dit?’

Op de plek van The Seafood Shop in de Leidsestraat opent binnenkort een vestiging van Candy Pirates, een snoepwinkel. Op Twitter vragen Amsterdammers zich af of dit nou de verbetering is die de gemeente voor ogen had. De VVD heeft vragen gesteld aan het college.

17:25