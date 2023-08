Nieuws Vijf jaar cel voor schietinci­den­ten in Amsterdam en Almere

Een 34-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag tijdens een schietpartij op Amsterdam Centraal Station op 16 oktober 2022. Hetzelfde delict pleegde hij een week later ook in Almere. Ook is hij veroordeeld voor illegaal wapenbezit.