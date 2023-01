Bewoners huis uit na complexe brand op Herengracht in centrum Amsterdam

De brand brak rond 01.45 uur uit en bevond zich in de wand-vloerconstructie en was daardoor lastig te bereiken, aldus de brandweer, die sprak van een complexe situatie. “Meerdere woningen grijpen als een puzzel in elkaar.” Rond 07.45 uur meldde de brandweer dat de brand uit was. Er is wel ‘aanzienlijke schade als gevolg van de brand en bluswerkzaamheden’.