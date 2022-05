Bewoonster boos: ‘Na mijn vertrek kon de huur wél omlaag’

Volledig scherm Florence Tonk in haar nieuwe huurhuis in Wageningen. © Florence Tonk

Het viel niet meer op te brengen: maand na maand zo’n substantieel deel van je inkomen afstaan aan huisbaas Eigen Haard. Schrijfster Florence Tonk betaalde op het laatst 1429 euro kale huur voor de vrijesectorwoning in de Waalstraat. “Elk jaar kwam daar dan de maximale huurverhoging bovenop, dit was niet vol te houden. Met Eigen Haard viel op geen enkele manier te praten over een betaalbaardere huur.”

Eind 2021 kwam het er dus van: Tonk en haar partner verhuisden, ze verlieten de stad. Met pijn in het hart vertrokken ze naar haar geboorteplaats Wageningen. Een groot persoonlijk drama ook, zegt ze. “Ik ben gescheiden en heb co-ouderschap. Mijn ex woont hier en ons zoontje zit hier op school. Het betekende dus dat het co-ouderschap is beëindigd en ik op grote afstand woon van mijn kind en hem minder vaak zie.”

Het drama werd nog zuurder toen ze erachter kwam dat haar oude woning te huur was gezet voor, zoals Tonk het zegt: “Slechts 857 euro inclusief servicekosten. En ons inkomen voldoet aan de eisen die Eigen Haard heeft verbonden aan deze lagere huur. Zo is meteen duidelijk dat wij jarenlang te duur woonden.”

Het raakt Tonk diep. “Ik kan dit niet begrijpen: wij moesten het huis verlaten omdat het onbetaalbaar werd en daarna kon de prijs ineens wel naar een betaalbaar niveau. Dit voelt als absolute willekeur. Daarbij blijkt er plots ook een berging bij te horen, die waarschijnlijk de afgelopen jaren heeft leeggestaan.”

Alleen voor nieuwe huurders

Het heeft te maken met nieuw beleid bij Eigen Haard, aldus een woordvoerder, die wijst op het grote tekort aan betaalbare huurwoningen voor lage middeninkomens. “Voor een deel van onze woningen hebben we de huurprijs verlaagd. Zittende huurders krijgen geen huurprijsverlaging. De woning is bij aanvang namelijk toegewezen op basis van inkomenseisen die gerelateerd zijn aan de huurprijs die er toen bij hoorde.”

De woordvoerster verwijst naar de woonkostentoeslag, een regeling waarbij huurders in sommige gevallen een halfjaar een tegemoetkoming in de woonlasten ontvangen. Ze spreekt van maatwerk. Tonk is boos en verdrietig tegelijk. “Fijn voor nieuwe huurders, het is een fijn huis in een leuke buurt. Maar voor ons is dit vooral heel erg bitter.”