Bij de eerste buurtrechtbank van Amsterdam gaat het om kleine zaken, met een grote impact op levens

Journalist Jelle Brandt Corstius voor rechter wegens smaad

Jelle Brandt Corstius moet zich volgende week donderdag voor de rechter verantwoorden voor het in de landelijke media en in een persbericht uiten van beschuldigingen van verkrachting door tv-producent Gijs van Dam. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt hem wegens smaad, meldt het in een persbericht.

12 december