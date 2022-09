Bij1-fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen onbereikbaar tijdens start nieuwe politieke seizoen

Volledig scherm Jazie Veldhuyzen. © Sander van der Torren

De fractievoorzitter van de Amsterdamse Bij1 is al langer afwezig bij commissie- en raadsvergaderingen. De afgelopen maanden gaf hij via sociale media aan dat dit te maken heeft met zijn mentale gezondheid. Het was dan ook de vraag of hij na het zomerreces zou terugkeren als volksvertegenwoordiger.

Vooralsnog blijft dit onduidelijk. Woensdag en donderdag gingen de eerste commissies weer van start, waar hij absent was. Veldhuyzen was zowel telefonisch als schriftelijk onbereikbaar en op sociale media blijft het al ruim twee maanden stil. Bronnen binnen en rondom Bij1 zeggen dat het aanspreekpunt van de partij slechts met een ‘handjevol’ mensen van de partij contact heeft.

Tussen Veldhuyzen en het Amsterdamse bestuur zou zelfs al enkele maanden radiostilte heersen. Bestuursvoorzitter Jürgen Olivieira wil daar niet op ingaan. Wel zegt hij dat er volgende week een gesprek met het landelijke bestuur op de agenda staat over de situatie.

Olivieira: “Ik hoop dat we dan ook echt knopen gaan doorhakken. Het is belangrijk voor Bij1 dat we verder kunnen, want er staan belangrijke dossiers op de agenda, zoals de vluchtelingencrisis. We hebben een team nodig dat aan het werk kan.”

Het landelijk bestuur wil niet reageren op de situatie. Landelijke partijvoorzitter Rebekka Timmer, die in contact zou staan met Veldhuyzen, was ook niet bereikbaar voor commentaar.

Nieuwe fractievoorzitter?

Nummer twee van Bij1, Carla Kabamba, was woensdag aanwezig op de Stopera. Kabamba zei dat ze kort met Veldhuyzen gesproken heeft, maar wil daar niet veel over zeggen. “We doen het als fractie voor de mensen die op ons hebben gestemd. Ongeacht of een collega er wel of niet bij kan zijn.”

Mocht Veldhuyzen uitvallen, dan ligt het voor de hand dat Kabamba de nieuwe leider van Bij1 wordt. In zekere mate vervulde ze deze functie de afgelopen maanden ook al, aangezien Veldhuyzen veelal afwezig was en zij vaak het woord voerde en vergaderingen voorbereidde. Zelf staat ze ook open voor deze functie.

Kabamba: “Je stapt in wanneer het nodig is. Ook wanneer daar niet niet per se om gevraagd wordt. De afgelopen maanden heb ik dat ook gedaan. Als ik de afgelopen periode de leider kon zijn, kan het nu ook. Maar het gaat vooral om de kiezers: knallen voor de doelen die we willen verwezenlijken. Ik verwacht dat het mogelijk is onder mijn leiderschap.”

Nummer drie van de partij, Nilab Ahmadi, die door een sterke persoonlijke campagne bij Bij1 de meeste stemmen vergaarde, was niet bereikbaar voor commentaar. Zij zit in het in het buitenland en keert naar verluidt volgende week terug.

Onrust

Het is al langer onrustig binnen de partij. Na het verdriedubbelen van het aantal zetels in maart, leek de Amsterdamse afdeling uit elkaar te vallen doordar er twee kampen binnen de partij ontstonden. Het is de vraag wat Veldhuyzens mogelijke vertrek, die gezien werd als verbinder tussen de twee kampen, voor consequenties heeft.

Ook landelijk kent de partij hectische tijden. Quinsy Gario werd in juli 2021 uit de partij gezet, terwijl hij een paar maanden daarvoor nog als nummer 2 de verkiezingen inging. Door het royement van Gario besloot de Haagse afdeling te breken met de landelijke Bij1. De aanstelling van Timmer als nieuwe landelijke voorzitter riep ook veel weerstand op. Volgens het Amsterdamse bestuur zou het zelfs zorgen voor een ‘verdere tweedeling’ binnen de partij.

