Binnenkijken bij Louise: 'Dit minibankje wordt speciaal voor Amsterdamse balkons gemaakt'

Milieuorga­ni­sa­ties vinden kort geding Schiphol 'stank voor dank’

Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland zijn teleurgesteld dat onder meer KLM, Transavia, Corendon en TUI een kort geding aanspannen tegen de inkrimping van het aantal vluchten op Schiphol. Ze wijzen erop dat KLM tijdens de coronapandemie met belastinggeld is gesteund. ,,De belastingbetaler hield KLM voor miljarden in de lucht en krijgt een rechtszaak terug. Dat is pure stank voor dank.”