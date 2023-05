Binnenkijken bij zusjes Dieuwke en Jolien: Dieuwkes stijl? 'Wat Jolien wil'

indebuurt.nlWonen op de grens van de Baarsjes en Bos en Lommer. Zussen Dieuwke (23) en Jolien (20) van Vuure weten als geen ander hoe dat is. In november verhuisden ze van het oosten, Zwolle, naar Amsterdam. indebuurt mocht binnenkijken. “We hebben allebei al op onszelf gewoond dus het interieur is een mix van onze spullen.

“Jolien, wil je de rijst even proeven”, klinkt het als ik het huis van de zusjes van Vuure binnenloop. Dieuwke is aan het koken en Jolien stofzuigt het huis. Een duidelijke taakverdeling? “Zou je wel denken hé. Maar nee, eigenlijk helemaal niet. Eerder een onbewuste taakverdeling”, vertelt Dieuwke.

Volledig scherm Het zitgedeelte

Samenwonen met je zus(je)

Bijna een jaar geleden kwam Dieuwke met het idee om samen met haar zusje Jolien in Amsterdam te gaan wonen. “Ik weet nog dat ik Jolien opbelde om het te vragen. Ik was bang dat ze het misschien niet leuk zou vinden, wonen met je grote zus”, aldus Dieuwke. Maar wat bleek? Ze vond het juist een leuk idee. Inmiddels wonen ze alweer een half jaar met veel plezier in Amsterdam-West.

Volledig scherm De plek waar Dieuwke zich uren kan vermaken met haar skincare; de badkamer.

Favoriete ruimte

Dieuwkes favoriete ruimte in het huis? Daar hoeft ze niet lang over na te denken. “Dat is sowieso de badkamer. Tot ergernis van Jolien.” Waarom? “Nou, Dieuwke heeft duidelijk meer skincare stappen dan dat ik heb”, legt Jolien uit. “Ik vind het heerlijk om zowel ‘s ochtends als ‘s avonds lang in de badkamer te staan. Vooral in de avond. Lekker uitgebreid mijn make-up eraf halen, m’n gezicht wassen, een crème opdoen. En nog even een spulletje hier en een spulletje daar. Daar kan ik dus echt van genieten.”

Quote Mijn eigen kamer is mijn favo plek in huis, hier laat mijn zus mij met rust. Haha. Jolien

Jolien haar favoriete ruimte? “Mijn slaapkamer. Hier laat m’n zus me met rust”, zegt ze lachend. Het is een hele leuke kamer, vind ik zelf. En de zon schijnt er lekker in. Helemaal nu het weer beter wordt.”

Volledig scherm De slaapkamer van Jolien

Interieurstijl

“Wat betreft het grotere geheel moet alles wit zijn. En strak”, aldus Jolien. “Ik werk wel met accessoires om het huis iets kleurrijker te maken, maar de grens ligt wel echt bij kleine foto’s op mijn kast of gekleurde kaarsen.” En Dieuwke, hoe zou jij jouw eigen interieurstijl omschrijven? Het blijft even stil. “Eigenlijk gewoon wat Jolien wil”, klinkt het na enkele seconden. “Mijn stijl lijkt best wel op die van Jolien, maar ik vind gekleurde kussens bijvoorbeeld ook nog wel leuk. O ja, en mijn bed is bijvoorbeeld van houten pallets. Dat is niet heel strak, maar werd nog wel geaccepteerd door mijn zusje.” Jolien zou deze stijl omschrijven als industrieel.

Volledig scherm Dieuwke haar bed versierd met lichtjes

“Ik heb trouwens ook gekleurde stenen op mijn nachtkastje liggen”, vertelt Jolien. De stenen hebben een betekenis, maar ik heb ze eigenlijk ook gewoon als accessoire gekocht. Best kleurrijk, toch?” En dat boek? “Die ligt er in de hoop dat ik ‘m ooit nog ga lezen.”

HM Home

Dieuwke en Jolien hebben beide een zwak voor de H&M Home. Ze omschrijven de stijl van de winkel als wit en strak, net als hun huis. Niet zo poespas, maar gewoon clean. “Mochten mensen een cadeautje willen geven voor in huis, dan dus graag van de H&M Home”, zegt Dieuwke. “Of Rummikub. Niet omdat we spelletjesmensen zijn. Maar omdat ik Rummikub gewoon heel erg leuk vind”, voegt Jolien eraan toe.

Het is tijd om te eten. Op het menu staat een Mexicaans eenpansgerecht met rijst. Eén van Dieuwkes lievelingsgerechten. Jolien houdt er ook van, maar maakt zelf het liefst pasta pesto. Voordat het eten wordt opgeschept en de wijn wordt ingeschonken heb ik nog één vraag voor de zusjes: Hebben jullie nog wensen voor in jullie huis? “Een nieuwe bank”, zegt Jolien vastbesloten. Dieuwke vraagt: “Welke bank dan?” “Een hoekbank. En dan lichtgrijs in plaats van donker grijs”, zegt Jolien. “Cool. Ik ook.”

Toch vinden ze de bank die ze nu hebben ook niet verkeerd. “Je kan deze bank uitschuiven. Dat is wel echt top. Als mijn vriend en ik een film kijken schuiven we ‘m uit en pak ik de grote deken van mijn bed. Dat is wel echt heerlijk, zo’n bedbank”, vertelt Dieuwke. Zo, en nu is het tijd om te eten. Eetsmakelijk!

