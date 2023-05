Binnenkijken in het splinternieuwe indebuurt-kantoor: het kan tijdens Dag van de Bouw!

Nieuws Arbeidsin­spec­tie bestraft overtredin­gen bij maaltijd- en flitsbezor­gers in Amsterdam

De Arbeidsinspectie heeft vrijdag in samenwerking met de gemeente en met ondersteuning van de vreemdelingenpolitie in meerdere steden maaltijd- en flitsbezorgers gecontroleerd. In Amsterdam werden vooral overtredingen bij maaltijdbezorgers geconstateerd.