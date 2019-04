Bisschop eist vertrek pastor na onthulling over homoseksualiteit

Valkering vertelde zondagochtend in de kerk aan zijn gemeente over zijn bezoeken aan gaysauna's en darkrooms, zijn pornoverslaving en zijn fetisj voor spijker- en ribbroeken. Ook uitte hij kritiek op de omgang van de Rooms-Katholieke kerk met homoseksualiteit.



In een verklaring stelt het bisdom dat de kerk 'alle begrip heeft voor menselijke zwakheid en de worsteling van ieder mens om te groeien tot heiligheid', maar het ook onverteerbaar te vinden dat Valkering aangeeft 'zelfs niet te willen streven naar een geordend celibatair leven'.



'Niet verenigbaar'

Punt zegt het te waarderen dat Valkering eerlijk is geweest over zijn opvattingen en leefwijze, maar dat het nu tijd is voor een bezinningsperiode.



'Op grond van eerdere publicaties heeft de bisschop pastoor Valkering al vaker gevraagd hoe hij zelf zijn celibaat beleeft. Hij heeft steeds aangegeven daar verantwoord mee om te gaan. Hij geeft nu publiekelijk onmiskenbaar aan dat hij zijn celibaatsbelofte niet heeft gehouden, en ook niet kan en wil houden. Meer nog dat hij zich ook andere seksuele vrijheden veroorlooft. Dit is voor de Rooms Katholieke Kerk met een waardige uitoefening van het priesterschap niet verenigbaar.'



