Boardslides en kickflips bij amateurwedstrijd: ‘Vrijheid is waar skateboarden voor mij om draait’

ReportageZaterdag was op Zeeburgereiland de laatste stop van de Best Foot Forward-competitie 2022, de grootste amateur skateboardtour van Europa. Skateboarders konden hier een ticket verdienen voor de Europese finale in Innsbruck, met als hoofdprijs een wedstrijd in Tampa, Florida in het verschiet.

Zeg niet tegen de kinderen die over het betonnen parcours sjezen dat ze van de rubberentegelgeneratie zijn. Op het terrein, ingeklemd tussen de nieuwbouwflats op Zeeburgereiland, glijden ze met hun skateboards over de reling en springen ze drie meter de lucht in om soms, na een succesvolle landing, alsnog met hun lijf tegen de grond te klappen. Ze blijven niet lang liggen en grijpen opnieuw hun board om de uitdaging aan te gaan. Gaan, springen, vallen. En weer van vooraf aan.

Een kans voor amateurs

Zaterdagmiddag was de Best Foot Forward-competitie 2022 in Amsterdam. Na tien wedstrijden door heel Europa, onder meer in Oslo, Hamburg en Wenen, is de hoofdstad de laatste stop. Alleen amateurs mogen aan de wedstrijd meedoen, legt Rik Kingma (47) van skatewinkel Blue Tomato in de Kalverstraat uit.

“Met deze wedstrijd bieden wij amateurs de kans om te kijken waar ze staan in het competitieveld. Sommige jongens, die eerder meededen aan deze wedstrijd, hebben later zelfs hun beroep ervan gemaakt.” Zo’n wedstrijd als zaterdag draait ook om gezien worden, legt Kingma uit: scouts komen kijken of er nog talent tussen zit.

In totaal doen er 29 skaters, van acht tot bijna achttien jaar oud, mee aan de wedstrijd. Niet allemaal komen ze uit Nederland, één van de deelnemers komt uit Zuid-Amerika. Op en rond de baan hebben zich tientallen toeschouwers verzameld, waarvan sommigen zich tussendoor ook uitleven op het parcours.

Kim Dudink (45) uit Noord is hier om haar zoon Bruce (9) aan te moedigen. “Niet skateboarden zit er voor Bruce niet in. Hij is er hartstikke blij mee en doet het al vier jaar.” Dudink prijst vooral de open skatecultuur. Zo zijn er veel kinderen van verschillende leeftijden die samen sporten. Ze is benieuwd welke trucs Bruce gaat tonen als hij aan de beurt is.

Nederlands Kampioen Skateboarden

De eerste ronde is bij het laagste deel van het park. Zes à zeven skaters krijgen in totaal tien minuten om hun trucs aan de jury te laten zien. Ze weten dat het niveau van de jury hoog ligt: een van de leden oordeelde ook bij de Olympische Spelen in Tokio. Daniel Moragues (16) doet steeds een hoge sprong: vaak met een mooie flip, maar een enkele keer komt hij ook niet op zijn board terecht. Hij maakt geen harde smak, maar komt, na een schouderrol die in een dojo niet had misstaan, snel overeind.

Hij is de regerend Nederlands Kampioen Skateboarden. “Vrijheid, dat is waar skateboarden voor mij om draait,” vertelt hij. “Het is gewoon hartstikke leuk en je kan altijd beter worden: er is geen limiet.” Hij traint drie of vier keer per week. “Ik woon in Groningen en voor mijn trainingen ga ik op dinsdag en donderdag naar Den Bosch en Den Haag.” Daar zijn de trainingsfaciliteiten voor de Olympische ploeg. “Ik krijg vanaf 12.30 uur vrij van school en ben dan om 16 uur op de trainingslocatie. Dan trainen tot 21.00 en weer terug naar Groningen.”

De 16-jarige skateboarder denkt zelf dat de Olympische Spelen in Parijs in 2024 voor hem nog iets te vroeg komen. “Ik heb mijn ogen gericht op Los Angeles in 2028, dat is mijn doel.” In de wedstrijd van zaterdag heeft hij alle vertrouwen. “Ik verwacht dat ik wel naar Innsbruck ga. Vorig jaar was ik daar ook.”

Van de 29 personen die deelnamen aan de wedstrijd op Zeeburgereiland mogen drie mannen en een vrouw naar de finale op 1 oktober in Oostenrijk. Voor Jonas Pernitz (34) van Blue Tomato is het in ieder geval geslaagd: mooie tricks op een dito skatepark.