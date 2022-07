Boeren rijden met trekkers de Dam op

Een medewerker van restaurant La Boca, dat uitkijkt op de Dam, laat weten dat er zich op het plein een protesterende menigte heeft verzameld. Er zijn enkele trekkers te zien met daaromheen een groep mensen.

De politie laat via de woordvoerder weten dat er geen sprake is van ‘een dreigende sfeer’. “We hebben goed contact; het groepje komt waarschijnlijk van net boven Amsterdam.”

Vriendelijk protesteren

Een van de boeren die zich op de Dam heeft verzameld is Nick Westerneng (19) uit Edam: “We worden heel oneerlijk behandeld en wij willen protesteren op een zo vriendelijk mogelijke manier. Gisteravond is er op protesterende boeren geschoten. Wij willen nu op een vriendelijke manier protesteren, en waar lopen veel mensen: op de Dam.”

Terwijl hij een biertje drinkt, gekregen van een kroeg aan de overkant, vertelt de 31-jarige Morris van Zanten uit Edam waarom hij hier staat: “Je hebt de stikstofdepositie, en het stikstof waait met de wind mee. We moeten de natuur zijn gang laten gaan en beter onderhoud plegen in de natuurgebieden. Stikstofgevoelige natuur is gecreëerd en niet uit zichzelf ontstaan.”

“Volgens het kabinet is er een stikstofcrisis,” zegt Daniëlle Hoeve (18), een boerendochter uit Zunderdorp. “Maar kijk hoe veel Amsterdam uitstoot. Door het stikstof gaat ons gras juist groeien. Wij hebben een kringloop daardoor en Amsterdam heeft dat niet. Maar bij ons wordt het veel zwaarder gewogen. Ze hebben nu doorgeduwd dat we de veestapel moeten halveren, maar dan zijn we failliet. Dan kunnen we onze leningen niet terugbetalen en dat geldt voor veel boeren.”

Ook de broer van Daniëlle, Martin Hoeve (21), is mee. “Het wordt mij onmogelijk gemaakt om het bedrijf over te nemen. We hebben een financiering die we over dertig jaar moeten aflossen, maar onze omzet gaat met de helft omlaag als de helft weg moet. Dan trekt de bank snel de stekker eruit. En dan valt het bij mij nog mee, sommige boeren moeten wel 90 procent van hun veestapel weg doen.”

Volledig scherm Boeren demonstreren woensdagavond op de Dam. © Het Parool

“Ik sta hier omdat ik driekwart van mijn veestapel weg moet doen als dit zo doorgaat,” zegt Henk Hardebol (18) uit Landsmeer. “Wij hebben tweehonderd vleeskoeien voor luxe restaurants en onze eigen natuurboerderij. Niet biologisch, maar wel zo natuurlijk mogelijk. Maar als het zo gaat als de regering wil, dan kom ik niet uit. Dat kan niet, dat gaat niet. Ik heb precies tweehonderd koeien nodig, dat is ons bedrijfsplan. We zijn met vier man, en met driekwart zou geen van ons vier rond kunnen komen. En de gemiddelde boer verdient al onder het minimumloon.”

Via de webcam van een horecaondernemer op de Dam is het protest live te volgen.

