Bomenkap Noord uitgesteld na protest: ‘Acties zullen verharden’

NieuwsDe kap van bomen bij het BovenIJ ziekenhuis in Noord is met een week uitgesteld. Bewoners zien het als een tussentijdse overwinning, maar de strijd om behoud van het groen is nog niet gestreden.

Volledig scherm Het BovenIJ ziekenhuis in de Banne in Noord. © Hollandse Hoogte / Kick Smeets Fotografie

De gemeente Amsterdam zou woensdag beginnen met de kap van 84 platanen. Dat is nodig om de nieuwe inrichting van de IJdoornlaan veiliger en overzichtelijker te maken. Er moet in het verkeer meer ruimte vrijkomen voor nood- en hulpdiensten en daarom is de bomenkap onvermijdelijk, aldus de gemeente.

Lees ook Ruim honderd demonstranten tegen bomenkap in Noorderpark

Bewoner van de Banne, Berith Danse, kwam een week geleden in een wijkblaadje achter de voorgenomen boomkap. “Niemand uit de buurt wist ervan of heeft een brief gekregen,” zegt ze. “En de termijn voor bezwaar is al verstreken. We zijn echt woedend.”

Petitie

Uit angst dat haar wijk verder versteent, startte ze een petitie, die woensdagmiddag ruim 700 keer was ondertekend. “We zijn niet tegen bomenkap om bijvoorbeeld huizen te bouwen, maar hoezo moeten er decennia oude bomen worden weggehaald? Het fietspad is breed genoeg en zo druk is het niet,” vertelt Danse. “De bomen worden ook nauwelijks teruggeplaatst. Bovendien verstoor je de ecosystemen van vogels, andere dieren en plantensoorten.”

Dinsdagmiddag mocht ze een petitie met mede-omwonenden aanbieden bij een bestuurder van het stadsdeel. Om tegemoet te komen aan de zorgen van bewoners heeft het stadsdeel besloten om de kap nu met een week uit te stellen en een nieuwe informatiebijeenkomst te organiseren.

“Iedereen die nog vragen heeft, is uitgenodigd. Veel bewoners gaven aan niet voldoende geïnformeerd te zijn,” zegt een woordvoerder. 36 van de gekapte bomen zullen worden teruggeplaatst aan de IJdoornlaan. Het stadsdeel wil kijken waar nog extra bomen kunnen worden geplant.

Actie

‘Euforisch en stomverbaasd’ reageerde Danse op de beslissing de kap uit te stellen, maar haar strijd om de bomen te behouden is nog niet gestreden. “Ik verwacht zeker 300, misschien 500 mensen op die bijeenkomst. Als dat niks oplevert, zullen de acties verharden.”

Op veel plekken in de stad komen wijken in actie tegen bomenkap. In de nacht van dinsdag op woensdag is de gemeente begonnen met de kap van 48 bomen op de Nieuwezijds Voorburgwal, ondanks verzet van buurtbewoners. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd en volgens de gemeente waren de bomen daarvoor van een te slechte kwaliteit.

De gemeente heeft beleid dat elke boom opnieuw moet worden geplant, maar waarschuwt dat dit soms enkele jaren kan duren. Als herbeplanting niet mogelijk is, moet er worden gecompenseerd.

Volledig scherm Voorbereidingen van de bomenkap. © Het Parool

Volledig scherm © Het Parool

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.