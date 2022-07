Boodschappen in een oogwenk: ook Marqt gaat thuisbezorgen

Consumenten kunnen straks meer dan 300 producten van Marqt thuis laten bezorgen vanuit winkels in Amsterdam en Den Haag, schrijft Thuisbezorgd.nl in een persbericht. Zeven dagen in de week kunnen consumenten van 10.00 tot 19.00 uur bestellen, alleen op zondag vanaf 11.00 uur.

Explosie van boodschappenbezorgers

De markt voor het laten thuisbezorgen van boodschappen is in de laatste anderhalf jaar geëxplodeerd. In Amsterdam openden in korte tijd tientallen vestigingen van Flink, Gorillas, Getir en Zapp om boodschappen vaak in minder dan tien minuten thuis te bezorgen. Maar door de vele overlast die gepaard ging met de opening van de distributiecentra van de flitsbezorgers trapte de gemeente in januari op de rem. Door een zogenoemd voorbereidingsbesluit mogen flitsbezorgers voorlopig geen nieuwe vestigingen openen en de gemeente is zelfs gestart met het sluiten van de darkstores die te veel overlast veroorzaken.