Borden met waarschuwing voor hondengif jaagt baasjes stuipen op het lijf

In het Amsterdamse Vondelpark zijn er borden opgehangen die hondenbezitters waarschuwen voor honden- en rattengif in het park. Er staan onheilspellende teksten op als ‘al 12 honden zijn dood door vergiftiging’ en ‘er ligt gif in het park, onze hond is dood’. De dierenambulance heeft er echter geen meldingen over binnengekregen.