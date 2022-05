Boris P. (45), vermoed sleutelspeler uit groep Taghi, gearresteerd in Montenegro

NieuwsDe landelijke recherche heeft in Montenegro opnieuw een vermoede sleutelspeler in de criminele organisatie van Ridouan Taghi laten arresteren: de Bosniër Boris P. (45), die zoals veel van Taghi’s getrouwen afkomstig is uit de regio Utrecht.

Hij wordt gezien als een belangrijke schakel in het voortzetten van de drugshandel waarmee de groepering volgens de opsporingsdiensten nog altijd heel veel geld vergaart. Hij zal worden aangeklaagd voor de handel in verdovende middelen.

De politie bevestigt een bericht in De Telegraaf over P.’s arrestatie. Hij werd al langere tijd gezocht, en uiteindelijk recent in Montenegro getraceerd. Dat land zal worden gevraagd om hem aan Nederland over te leveren.

Er is politie en justitie veel aan gelegen ‘de criminele machtsstructuren’ te doorbreken, door ook handlangers van gedetineerde leiders te arresteren die de handel en het beramen van geweld ‘buiten’ voortzetten.

Communicatie vanuit EBI

Uit de veronderstelde criminele organisatie van Ridouan Taghi zitten inmiddels tientallen verdachten gedetineerd. De hoofdrolspelers zitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, maar de vrees bestaat dat zij zelfs vanuit de zwaarst beveiligde inrichting van het land nog met hun adjudanten communiceren en hen opdrachten geven.

Het beruchtste voorbeeld is de neef en advocaat van Ridouan Taghi, Youssef Taghi, via wie Taghi van maart tot de herfst van 2021 ongecontroleerd met de buitenwereld kon communiceren, totdat Youssef Taghi in oktober werd gearresteerd. Hij lijkt structureel berichten te hebben doorgespeeld, bijvoorbeeld over zeer gewelddadige ontsnappingsplannen waarin Taghi uit de EBI zou worden bevrijd, of uit zijn zwaarbeveiligde transport naar ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp, waar hij terechtstaat in het grote liquidatieproces Marengo.

Kopstukken

De zeventien verdachten in die megazaak, waarin Taghi de hoofdverdachte is, horen eind juni de strafeisen, tot besluit van het requisitoir dat de drie officieren van justitie op 8 juni beginnen. De later gearresteerde sleutelspelers, onder wie nu ook Boris P., worden apart berecht.

Overigens zijn nog steeds niet alle vermoede kopstukken van de organisatie rond Taghi gearresteerd. Verscheidene opsporingsonderzoeken lopen nog door, ook in samenwerking met landen waar criminelen graag naartoe vluchten en sleutelspelers eerder al werden aangehouden, zoals Dubai, Colombia, Suriname, Brazilië, Marokko en Curaçao. Ook Turkije staat bekend als een populaire onderduikplek voor Nederlandse criminelen.

