Bouchra Azani wil een goede baan en van haar schulden af: ‘Heerlijk om met een schone lei te beginnen’

Nieuws Omstanders overmeeste­ren overvaller met ‘vuurwapen’ in Amsterdam-Oost

Omstanders hebben donderdagavond laat een gewapende overvaller overmeesterd die even daarvoor een avondwinkel in Amsterdam-Oost had overvallen. Enkele meters buiten de winkel aan de Niasstraat hebben ze hem aangehouden en uiteindelijk overgedragen aan gealarmeerde politieagenten.