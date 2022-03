Boulangerie in Osdorp meermaals beschoten

Nieuws Amsterdam organi­seert bijeen­komst om van Russisch gas af te komen

De gemeente wil zo snel als mogelijk het energieverbruik in Amsterdam terugbrengen. In een brainstormbijeenkomst komende vrijdag gaat het college van burgemeester en wethouders met bedrijven en organisaties in gesprek om tot concrete en directe maatregelen te komen.

9 maart