Bouwbedrijven na dodelijk ongeval voor de rechter

Bij het ongeval met een historische heistelling kwam de 54-jarige directeur Erna van der Pers van woningcorporatie De Alliantie om het leven nadat zij de eerste steen sloeg voor bouwproject Het Gebaar, een woonvoorziening voor doven- en slechthorenden. De bedrijven worden ten laste gelegd voor dood door schuld.



De oud-Hollandse stelling raakte op 3 juni 2016 uit balans en belandde op Van der Pers nadat er aan de stelling, een driepoot, werd getrokken. Een andere man, een cliënt van Zaamzorg, raakte daarbij ernstig gewond. Honderd mensen waren die vrijdagmiddag uitgenodigd voor het feestje van het slaan van de eerste paal.



Onzorgvuldig gehandeld

De aannemer HSB Bouw uit Volendom en de kraanverhuurder en heiwerkbedrijf Boer BV uit Meerkerk die bij het ongeluk betrokken waren, hebben volgens justitie 'de veiligheidsmaatregelen niet in acht genomen en onzorgvuldig gehandeld'.



Er zou niet van tevoren gekeken zijn of de stellage stabiel stond en er was, volgens het Openbaar Ministerie, ook geen of onvoldoende toezicht van een deskundige. Ook droegen Van der Pers en andere aanwezigen geen helmen.



Gevangenisstraffen

De twee bedrijven moeten zich woensdag voor het eerst verantwoorden. Justitie kan hen alleen als rechtspersonen vervolgen. Gevangenisstraffen zitten er dus niet in, maar hoge boetes horen wel bij de mogelijkheden.



