Boycot Paarse Vrijdag op Amsterdamse scholen: gemeente kent geen aantallen van thuisgehouden kinderen

Nieuws Kamp Seedorf doopt straten binnenstad om tot Pickpocket­steeg en Tourist Trapstraat

Wie door de binnenstad loopt, kan nu zomaar in de Pickpocketsteeg of de Tourist Trapstraat terecht komen. Kunstenaarscollectief Kamp Seedorf heeft twee straten in de binnenstad omgedoopt en lijkt het winkelpubliek met een knipoog te waarschuwen.