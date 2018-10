Boze reizigers bij paspoortcontrole op Schiphol

Op Twitter werd er steen en been geklaagd over de wachttijden die volgens sommigen opliepen tot een uur. Foto's laten een grote mensenmassa zien.



'Op de foto's ziet het er inderdaad indrukwekkend uit,' aldus een woordvoerder van de marechaussee. 'Maar van de dienstdoende chef begreep ik dat er binnen een kwartier extra personeel werd ingezet.'



Verholpen

De woordvoerder snapt dat het na een lange reis vervelend is om zo lang te moeten wachten. 'Maar zo'n controle kost nu eenmaal tijd. Alle paspoorten moeten worden aangeraakt en gecheckt.'



Hoe de drukte precies kon ontstaan, was voor de woordvoerder onduidelijk. 'Maar het probleem is zo snel mogelijk verholpen.'