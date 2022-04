Na hoger beroep zes jaar cel voor Volendammer (27) die sekswerker in coma trapte

Het hof heeft in de uitspraak zwaar laten meewegen dat de prognose voor de Roemeense sekswerker Simona (38) slecht is en dat ‘de jonge vrouw die midden in het leven stond’ uiteindelijk zal komen te overlijden aan haar verwondingen. Haar dochter, die toentertijd 4 jaar oud was, moet opgroeien zonder de (actieve) aanwezigheid van haar moeder. Ook speelt volgens het hof mee dat de gebeurtenis voor ‘gevoelens van schrik en onveiligheid’ heeft gezorgd bij andere sekswerkers. Toevallig of niet: op dezelfde dag van de uitspraak lanceerden sekswerkers een nieuw platform om elkaar te kunnen waarschuwen voor vervelende, intimiderende of gewelddadige klanten.

‘In een waas’

Na uren in de woning ontstond er onenigheid, die volgens M. voortkwam uit de opmerkingen van de sekswerker, over dat ze meer geld wilde en anders filmpjes van de man online zou zetten. Uit later teruggehaald berichtenverkeer bleek dat Simona naar haar man in Roemenië appte: ‘Ik laat hem niet weggaan, want het is een Nederlander.’ Ook bleek later dat de deur van het appartement op slot zat en dat de sleutel verstopt was in een keukenkastje. Foto’s of filmpjes van de man zijn niet teruggevonden in de telefoon van het slachtoffer.