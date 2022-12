Tolhuistuin biedt Warme Huiskamer ‘voor mensen die anders thuis zitten met vijftien truien aan’

Volledig scherm De IJzaal van de Tolhuistuin is ieder weekend in december omgetoverd tot een gezellige warme huiskamer. © Dingena Mol

Een uitnodigende tafel vol speelgoed en pakpapier staat bij de entree van de IJzaal, de mooiste ruimte van de Tolhuistuin, met uitzicht over het IJ en Centraal Station. Hier mogen pakjesavondpakjes worden ingepakt. Een mandarijntje is ook zo meegegrist, en staan daar nou bakken pepernoten, een schaal croissantjes, gemberthee en koffie klaar?

In tijden van torenhoge gasprijzen wilde cultuurpodium de Tolhuistuin bijdragen aan wat warmte in koude dagen. Vanaf dit weekend is er elke zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur een Warme Huiskamer gemaakt, toegankelijk voor iedereen, consumpties zijn gratis.

Kaarsjes en spelletjes

De ruimte is er, de wil ook, nu de mensen nog. Op de eerste middag – buiten is het kwik naar 2 graden gedaald – weet nog slechts een handjevol koumijders de Warme Huiskamer te vinden. Het is ook even zoeken: eerst moet je het restaurant door, wat wellicht een drempel is voor wie het door de hoge energierekening al niet breed heeft. Maar dan is daar een knusse zaal met kussentjes, kaarsjes, spelletjes, fijne jazz over de speakers en een rek met warme kleding, mee te nemen voor wie wil.

Houssine, zijn dochter Neyla (4) en vriendinnetje Philou (5) zijn komen aanwaaien. De meisjes bouwen geconcentreerd een knikkerbaan en storten zich gretig op de schaaltjes pepernoten. “We wonen hier in de buurt, het leek me ideaal,” zegt Houssine, die een jaar geleden vanuit België naar Amsterdam-Noord verhuisde. Zijn woning stamt uit 1918. “We zetten nu alleen ’s avonds twee uurtjes de kachel aan, want die oude huisjes krijg je niet warm."

Rafel Mahmoud, programmeur bij de Tolhuistuin, begroet iedereen hartelijk. Hij hoopt dat de komende tijd meer mensen deze plek weten te vinden. “We vonden het belangrijk om te doen: als je pand toch open staat, wat kun je dan bieden.”

Vijftien truien

In twee dagen tijd zamelde hij vier zakken speelgoed in bij vrienden en kennissen, haalde mandarijntjes en wacht nu op aanloop. “We zijn er voor de mensen die anders ook maar thuis zitten met vijftien truien aan. Hier is het warm en ontmoet je anderen. En figuurlijk kunnen we elkaar ook opwarmen.”

Bovendien hoopt hij op navolging van andere organisaties: “Als je de ruimte hebt, waarom zou je die dan niet delen?” Vanaf volgende week is er ook een repair café, waar bezoekers kapotte spullen kunnen repareren samen met handige stadgenoten.

Directeur van Stichting de Tolhuistuin Matthea de Jong kan de huiskamer mede dankzij een potje van het stadsdeel organiseren. Ze ziet het initiatief als een culturele versie van wat kerken en buurthuizen ook al doen. “In de zomer kun je in parken bij elkaar komen, maar waar ga je in de winter heen als je niet meteen in een café wil gaan zitten en geld wil uitgeven?” De bibliotheek? Mahmoud: “Dat kan ook, zeker. Maar daar moet je stil zijn en studeren, hier kun je neerploffen op de bank en doen zoals je thuis doet.”