Veelbelovend en verbindend Brasapark geopend in Zuidoost

NieuwsOp de Gaasperdammertunnel in Zuidoost is donderdag het Brasapark officieel geopend. De naam is bedacht door de in december overleden ‘brasaman’ en lokale bekendheid Roy Ristie.

Niet Tunnelpark, Gaasperdammerpark of Ubuntupark. Op initiatief van bewoners van Zuidoost werd de shortlist van potentiële namen aan de kant geschoven voor een eerbetoon aan Roy Ristie, die het park wilde omdopen tot Brasapark. De Surinaams-Nederlands presentator en politicus vertegenwoordigde de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer en was acht jaar raadslid in Zuidoost.

Het Surinaamse woord ‘brasa’ betekent omhelzing of knuffel. Een toepasselijke naam, volgens wethouder Jakob Wedemeijer (Groen): het park verbindt niet alleen het Nelson Mandelapark met het Gaasperpark, maar ook de wijken Gaasperdam en de Bijlmer, die vóór de aanleg van het park door de A9 gescheiden waren. “Met het Brasapark krijgt Zuidoost een prachtig park met een warme naam, die voor veel mensen mooie en emotionele herinneringen oproept. Het is mooi dat deze naam echt vanuit de mensen in Zuidoost is gekomen,” aldus de wethouder.



De naam van het park is donderdagmiddag onthuld in een kunstwerk van Streetart Frankey.

Altijd groen

Het park is drie kilometer lang, 65 meter breed en beslaat een oppervlakte van 190.000 vierkante meter. Het bevat 1500 bomen, grasvelden, eetbare en bloeiende planten. Dankzij die samenstelling is het park het hele jaar groen en staat er bijna altijd iets in bloei.

In het park komt er, naast een stadstuin, een natuurspeeltuin en toestellen voor urban sports, ook plek voor horeca. Ook wordt er gewerkt aan een programma voor kunst en cultuur. Stadsdeelbestuurder Dirk de Jager verwacht dat het Brasapark ‘een begrip wordt in Amsterdam’: “Een park dat geliefd gaat worden. De voortekenen zijn goed.”

